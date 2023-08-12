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"Я буду очень шокирован": Тренер Уайлдера сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Специалист предсказал итог титульного поединка.
Сегодня, 11:30
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о поединке Даниэля Дюбуа и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, украинский боксер должен победить, несмотря на мощь британца.

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"Дюбуа - огромный, но я не считаю его реальной угрозой для Усика. Я буду очень шокирован, если Дюбуа хорошо выступит против Усика, потому что он еще один большой парень, который совершает ошибки в начале боя. И когда у вас есть такой снайпер, как Усик... Я не удивлюсь, если Александр остановит его, и это говорит о многом.

Дюбуа больше и все такое, но Усик очень хорошо дерется с крупными парнями. Я предсказываю, что Усик досрочно победит Дюбуа", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа.

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