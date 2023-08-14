Чисора рассказал, сколько боев проведет до завершения карьеры

Претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Дерек Чисора рассказал, сколько еще собирается провести поединков, прежде чем уйти на пенсию.

По словам британского боксера, он намерен еще трижды выйти на ринг, прежде чем завершить карьеру.

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"Я буду честен с вами. У меня еще три боя, а после этого я уйду. Я хочу, чтобы у меня в послужном списке было 50 поединков. Это нормально?

Я буду делать то, что захочу, знаете почему? Потому что я воин", - приводит слова британца Boxing News 24.

Напомним, что Чисора в интересном поединке одолел Вашингтона.

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