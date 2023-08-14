Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе
Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман поделился своим мнением относительно будущего в дивизионе.
Один из подписчиков Формана в Твиттере спросил у именитого боксера по поводу перспективного соотечественника Джареда Андерсона.
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В ответ Форман заявил, что Андерсон станет чемпионом.
- "Что вы думаете об этом парне?", - спросил подписчик.
- "По мне, так чемпион", - ответил Форман.
Looks like the Champ to me https://t.co/A1kIxEqvRl— George Foreman (@GeorgeForeman) August 8, 2023
Напомним, Андерсон следующий поединок проведет 26-го августа на арене Hard Rock Hotel & Casino в Талсе, штат Оклахома, США. Соперником непобежденного американца станет украинский ветеран Андрей Руденко.
Ранее сообщалось, что хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком.
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