Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман поделился своим мнением относительно будущего в дивизионе.

Один из подписчиков Формана в Твиттере спросил у именитого боксера по поводу перспективного соотечественника Джареда Андерсона.

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В ответ Форман заявил, что Андерсон станет чемпионом.

"Что вы думаете об этом парне?", - спросил подписчик.

"По мне, так чемпион", - ответил Форман.

Looks like the Champ to me https://t.co/A1kIxEqvRl — George Foreman (@GeorgeForeman) August 8, 2023

Напомним, Андерсон следующий поединок проведет 26-го августа на арене Hard Rock Hotel & Casino в Талсе, штат Оклахома, США. Соперником непобежденного американца станет украинский ветеран Андрей Руденко.

Ранее сообщалось, что хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком.

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