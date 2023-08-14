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Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе

Авторитетный боксер выделил звездного соотечественника.
Сегодня, 12:55
Джордж Форман / Getty Images
Джордж Форман / Getty Images

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман поделился своим мнением относительно будущего в дивизионе.

Один из подписчиков Формана в Твиттере спросил у именитого боксера по поводу перспективного соотечественника Джареда Андерсона.

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В ответ Форман заявил, что Андерсон станет чемпионом.

  • "Что вы думаете об этом парне?", - спросил подписчик.
  • "По мне, так чемпион", - ответил Форман.

Напомним, Андерсон следующий поединок проведет 26-го августа на арене Hard Rock Hotel & Casino в Талсе, штат Оклахома, США. Соперником непобежденного американца станет украинский ветеран Андрей Руденко.

Ранее сообщалось, что хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком.

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