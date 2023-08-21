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Деревянченко сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Украинский боксер назвал единственный шанс британца.
Сегодня, 09:20
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Бывший претендент на титул в среднем весе Сергей Деревянченко высказался о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя "регулярного" титула WBA Даниэля Дюбуа.

По словам боксера, украинец фаворит боя, а британец может рассчитывать лишь на силовой удар.

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"У меня, как и у всех, Усик фаворит в этом поединке. Он должен пройти Дюбуа без проблем. Александр - профессионал своего дела, уверен, он покажет хороший бокс.

Я согласен, что Усик - абсолютный фаворит в этом бою. Дюбуа не справится с его техническими и тактическими навыками. Также не буду оригинальным, если добавлю, что это тяжелый вес, и надо быть внимательным, но, уверен, Александр это и сам знает. Шанс на победу Дюбуа - это только нокаут? Да, только так. Он гораздо ниже техническим классом, чем Усик", - сказал Деревянченко в интервью XSPORT.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Усика помогает Дюбуа перед боем с украинцем.


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