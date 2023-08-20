Промоутер Дюбуа сделал прогноз на бой своего клиента против Усика

Известный промоутер Френк Уоррен сделал прогноз на поединок Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

Уоррен настаивает на том, что именно перспективный оппонент украинца, который является его клиентом одержит победу в бою.

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"Дюбуа собирается нокаутировать Усика, чего бы это ни стоило. Думаю, он победит. Я говорил об этом с первого дня.

Ему нужно начать контролировать бой уже на ранних стадиях. Нельзя делать то, что делал Джошуа, который проявлял слишком много уважения к сопернику и в конце концов был перебоксирован меньшим за себя парнем.

Как только прозвучит гонг - он должен навязать свою игру и использовать свои физические данные.

Если Даниэлю удастся подловить Усика - он завоюет его уважение. Он не нокаутирует его, но завоюет уважение", - сказал Уоррен.

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