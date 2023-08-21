Промоутер Дюбуа назвал главное преимущество Усика в бою с Даниэлем

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о поединке своего подопечного Даниэля Дюбуа с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам специалиста, чемпион будет иметь преимущество в виде болельщиков из Украины.

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"Если Дюбуа сможет Усика поймать, то завоюет уважение. Даже если не нокаутирует сильным ударом, то завоюет уважение.

Бой пройдет в Польше, но в районе, где много украинских беженцев. Поэтому я ожидаю, что 95 процентов толпы будет в пользу нашего соперника. У него есть все, что нужно для победы", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Усика помогает Дюбуа перед боем с украинцем.

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