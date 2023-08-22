"Этот бой будет со мной всю жизнь": Усик назвал свой самый сложный поединок

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу самого трудного противостояния.

По словам украинца, он считает самым сложным боем в своей жизни потерю отца.

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"Самый сложный бой в моей карьере? Это потеря моего отца. Это тот человек, который всю жизнь мне говорил, что я могу. Очень не хватает его сейчас, ведь я знаю, что он бы очень радовался тому, что со мной происходит, играл бы со своими внуками.

Некоторые бои не то что забываются, а просто отходят на задний план. А с этим поединком отсутствия моего отца я живу каждый день. Я знаю, что он с неба все видит, за всем наблюдает, но я хотел бы увидеть его лицо вживую. Однако это уже невозможно. Этот бой будет со мной всю жизнь, потому что я не успел увидеть его после Олимпийских игр, когда я победил. Когда я приехал к нему домой, он уже был в деревянной коробке", - рассказал Усик в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions.

Ранее сообщалось, что украинский боксер потерял резко вес из-за войны.

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