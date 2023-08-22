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Акцент на Джошуа: Усик удивил признанием о поединке с Чисорой

Украинец не показал всю свою мощь в бою с британцем.
Сегодня, 09:25
Александр Усик и Дерек Чисора / Matchroom Boxing
Александр Усик и Дерек Чисора / Matchroom Boxing

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке с Дереком Чисорой.

По словам украинца, он не выступал в полную силу, чтобы Энтони Джошуа согласился провести с ним бой.

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"Пусть люди смотрят поединок с Дереком Чисорой и думают так, как они думают. Есть мнение, что я тогда заманивал Энтони Джошуа на бой со мной? Да, это правда", - сказал Усик в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, в октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей. После этого боя украинец получил возможность подраться с Джошуа в качестве обязательного претендента на титул WBO.

Ранее сообщалось, что украинец назвал свой самый сложный поединок.

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