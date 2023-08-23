"Только начало": Усик высказался о возможном завершении карьеры

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о потенциальном уходе из бокса.

По словам украинца, он намерен еще несколько лет отдать спорту.

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"Нет, это не финальная точка. Мне 36 лет, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас все только начинается. Я понимаю, что в боксе у меня осталось немного лет. Я не хочу проводить слишком много времени в боксе. Я хочу возить своих детей в школу и так далее", - приводит слова Усика BBC.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа.

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