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"Жить как чемпион до конца жизни": Дюбуа намерен заставить заткнуться фанатов Усика

Британец жаждет отобрать титулы у украицна.
Сегодня, 10:20
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион WBA Regular в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о поддержке Александра Усика в предстоящем очном поединке.

По словам британца, он хочет, чтобы фанаты украинца замолчали после боя, а для этого ему нужно выиграть. 

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"Это возможность моей жизни. Я нахожусь в боевом режиме и готов шокировать мир. Пусть все говорят, что хотят. Людям всегда есть что сказать. Перед поединками всегда много мнений, но я готов выйти туда и показать, на что способен.

Меня это не беспокоит. Они могут болеть за него. Я собираюсь отобрать у моего соперника пояса и жить как чемпион до конца жизни. Я просто должен заставить заткнуться всех своей победой. Усик не настоящий тяжеловес. Он поднялся и выиграл титулы. Джошуа мог выступить лучше, но теперь все зависит от меня", - приводит слова Дюбуа Boxing 247.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа.

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