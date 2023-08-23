"Жить как чемпион до конца жизни": Дюбуа намерен заставить заткнуться фанатов Усика

Чемпион WBA Regular в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о поддержке Александра Усика в предстоящем очном поединке.

По словам британца, он хочет, чтобы фанаты украинца замолчали после боя, а для этого ему нужно выиграть.

Читай также: "Нужно совершить чудо": Хэй оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

"Это возможность моей жизни. Я нахожусь в боевом режиме и готов шокировать мир. Пусть все говорят, что хотят. Людям всегда есть что сказать. Перед поединками всегда много мнений, но я готов выйти туда и показать, на что способен.

Меня это не беспокоит. Они могут болеть за него. Я собираюсь отобрать у моего соперника пояса и жить как чемпион до конца жизни. Я просто должен заставить заткнуться всех своей победой. Усик не настоящий тяжеловес. Он поднялся и выиграл титулы. Джошуа мог выступить лучше, но теперь все зависит от меня", - приводит слова Дюбуа Boxing 247.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!