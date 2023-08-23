"Нужно совершить чудо": Хэй оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

Бывший чемпион двух дивизионов Дэвид Хэй поделился мнением по поводу предстоящего поединка между Даниэлем Дюбуа и обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам британца, его соотечественнику нужно показать невероятное выступление, чтобы победить.

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"С одной стороны у нас есть Дюбуа, который пытается сделать то, что многие фанаты считают невыполнимой миссией. Он встретится с Усиком, объединенным чемпионом мира, с человеком, у которого очень, очень мало брешей в доспехах. Дюбуа придется совершить чудо.

Даниэль должен наброситься на Усика, воспользоваться превосходством в габаритах, молодостью и свежестью. У Усика была долгая любительская карьера. Он провел много тяжелых боев в тяжелом весе. А также несколько в супертяжелом.

Дюбуа придется сделать что-то особенное, но мы должны поддержать нашего парня. Он молодой человек, которому есть что выигрывать, но нечего терять", - приводит слова Хея Boxing News 24.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа.

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