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"У меня кое-что есть": Дюбуа готовит сюрприз Усику

Британец прорабатывал поединок с украинцем в тренировочном лагере.
Сегодня, 12:05
Даниэль Дюбуа / instagram.com/dynamite_daniel_dubois
Даниэль Дюбуа / instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа высказался о поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории Александром Усиком.

По словам боксера, он намерен создать проблемы украинцу, заставив того выступать в неудобной манере.

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"Все дело в том, чтобы бороться с ним и выйти на удобную дистанцию. Мне просто нужно выключить его. Парень хорошо двигается, поэтому нужно лишить его пространства и все такое. Мы все это предусмотрели.

У нас есть кое-что для него. Мы готовы ко всему. Теперь все зависит от меня. Я должен выйти и сделать свою работу", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24/7.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа.

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