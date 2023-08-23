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Валлин сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Шведский боксер выделил сильные стороны спортсменов.
Сегодня, 14:25
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский боксер Отто Валлин (24-1, 14 KO) поделился мнением о предстоящем бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

По словам спортсмена, украинский боксер фаворит, но британец может нокаутировать Усика.

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"Дюбуа, конечно, аутсайдер, но он большой парень. Большой супертяж и сильный панчер. Поэтому у него всегда будет шанс выиграть бой. Я считаю, что Усик, конечно, лучший боец и он прекрасно выглядел в поединках против Джошуа.

Также мы должны помнить, что он не очень хорошо выглядел против Чисоры и Уизерспуна, но это был первый его опыт в супертяжелом весе. Так что нам придется подождать и посмотреть, как все сложится в этом бою. Тем не менее нет сомнений, что Усик является фаворитом этого противостояния.

На самом деле Усик – парень, который сражается с кем угодно и мне это нравится. Поэтому я не сомневался, что он примет этот бой. Он не смог получить поединок с Фьюри, поэтому ему приходится сразиться с кем-то", - приводит слова Валлина Vegas Insider.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, кого собирается поддерживать в бою Усик - Дюбуа.

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