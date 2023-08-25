Джошуа назвал причину, почему Дюбуа проиграет Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что Даниэль Дюбуа практически не имеет шансов против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, украинский боксер имеет высокий уровень мастерства.

Читай также: Невероятный панчер, не знающий, как боксировать больше пяти раундов: кто такой Дюбуа, который бросил вызов Усику

"У Дюбуа есть шансы. Безусловно, это сложная задача. Особенность Усика в том, что он не делает ставку на свою мощь, чтобы нокаутировать тебя. Он делает ставку на свои навыки. Это сложная задача, потому что он будет кружить и боксировать, если ты ему позволишь.

Желаю удачи Даниэлю Дюбуа и Дону Чарльзу. Удачи британскому боксу. Потенциально мы можем вернуть титулы в супертяжелом весе на родную землю", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что боксеры провели битву взглядов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!