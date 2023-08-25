Усик - Дюбуа: видео битвы взглядов

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель пояса WBA World Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) проведут титульный бой.

В преддверии поединка боксеры посетили пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов.

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Также Усик и Дюбуа провели битву взглядов. Примечательно, что британец первым отвел взгляд.

Serious Heavyweight GOLD on the line 🏆#UsykDubois | SAT 5PM ET | @ESPNPlus pic.twitter.com/n6zHnsgBTA — Top Rank Boxing (@trboxing) August 24, 2023

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком.

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