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Будет первое поражение в карьере: анонс и прогноз на бой Митрофанов - Шираз

ISPORT.ua рассказывает о титульном поединке в андеркарде Усик - Дюбуа.
Сегодня, 19:30
Дмитрий Митрофанов / K2Promotions
Дмитрий Митрофанов / K2Promotions

Непобежденный чемпион по версии WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов проведет поединок за пояс WBC Silver в средней весовой категории.

Соперником украинского боксера станет небитый британец Хамза Шираз (17-0, 13 KO).

ISPORT рассказывает главное о предстоящем поединке.

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Карьера Митрофанова

Украинский боксер начал профессиональную карьеру в 2017 году. За это время он провел 14 поединков, в которых 13 раз выходил победителем. Единственный бой, который не закончился его триумфом, прошел в 2018 году. Тогда Дмитрий вышел в ринг с Джино Кантерсом, но победитель не был выявлен – ничья.

Митрофанов на профессиональном уровне добивается побед за счет решений судей – всего шесть нокаутов. Украинец старается придерживаться своего плана, не форсируя событий.

Последний бой провел в апреле текущего года, когда одолел Хуана Карлоас Родригеса и защитил свой чемпионский пояс (единогласным решением судей).

Карьера Шираза

Британец стал профессиональным боксером в 2017 году, заключив контракт с промоутерской компанией Queensberry Promotions. Тогда же он и провел свой первый поединок. На счету Шираза 17 выступлений, в которых он всегда побеждал – 13 раз нокаутом.

В 2022 году Хамза завоевал пояс WBC Silver в средней весовой категории. За это время он уже провел две защиты, в которых не оставил шансов сопернику. Последним оппонентом был Ривер Уилсон-Бент, которого он победил техническим нокаутом уже во втором раунде.

Слова боксеров

Дмитрий Митрофанов

Шираз - хороший боец, высокий, хорошо двигается, много бьет. У него ноль поражений, 20 побед (17 побед – прим.). Очень опытный спортсмен. Поэтому настраиваюсь на серьезное противостояние, подготовка идет по плану, все слава Богу.

Хамза Шираз

Это будет мой самый тяжелый бой на сегодняшний день, но благодаря спаррингам и тренировкам, которые я проводил, я уверен в своих способностях.

Прогноз

Британец известен своим агрессивным стилем и классными навыками. Шираз очень много бьет, благодаря чему побеждает. Митрофанов действует вовсе в другом стиле, что однозначно повлияет на ход титульного поединка.

Хамза – фаворит боя с большим запасом. Конечно, у Дмитрия есть шансы на победу, но он должен провести свой лучший поединок, а британец – худший. Такой ход событий вполне возможен, но вероятность – невысока. Будем рады, если ошибаемся.

Прогноз: досрочная победа Шираза

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.


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