"Для меня он старик": Дюбуа оценил Усика
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик не сможет одолеть его.
По словам Дюбуа, для него украинец является стариком, а значит не сможет противодействовать молодости.
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"Для меня он старик и я должен воспользоваться этим. Я сломаю ему кости и сорву с него пояса.
Мой тренер, Дон Чарльз, подготовил меня к этому бою. Это была тяжелая работа. Теперь нужно пойти и взять свое. Это мой момент. Вы увидите, что все так и будет. Так что подключайтесь и смотрите.
Мой соперник любит много двигаться, поэтому мне придется отрезать его и лишить пространства. Мы много работали над этим в тренировочном лагере. Это интеллектуальные игры", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24.
Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.
Ранее тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком.
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