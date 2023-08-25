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"Для меня он старик": Дюбуа оценил Усика

Британец отметил особенность титульного боя.
Сегодня, 13:30
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик не сможет одолеть его.

По словам Дюбуа, для него украинец является стариком, а значит не сможет противодействовать молодости.

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"Для меня он старик и я должен воспользоваться этим. Я сломаю ему кости и сорву с него пояса.

Мой тренер, Дон Чарльз, подготовил меня к этому бою. Это была тяжелая работа. Теперь нужно пойти и взять свое. Это мой момент. Вы увидите, что все так и будет. Так что подключайтесь и смотрите.

Мой соперник любит много двигаться, поэтому мне придется отрезать его и лишить пространства. Мы много работали над этим в тренировочном лагере. Это интеллектуальные игры", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком.

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