"У него пердеж мозга": Усик изящно потроллил Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу срыва боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, он не расстроен тем, что сейчас выйдет в ринг с Даниэлем Дюбуа.

"Я не разочарован тем, что не дерусь с Фьюри. У меня будет отличный бой, Дюбуа - хороший боец. Я двигаюсь вперед шаг за шагом. Все в порядке".

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После этого британский журналист показал Усику фрагмент документального фильма о Фьюри, где показано, как Тайсон поддерживает Энтони Джошуа во время их реванша.

"У него пердеж мозга", - кратко заявил украинский боксер.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что боксеры провели битву взглядов.

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