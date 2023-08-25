iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"У него пердеж мозга": Усик изящно потроллил Фьюри

Украинский боксер оценил, как "Цыганский король" поддерживал Энтони Джошуа.
Сегодня, 08:56
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением по поводу срыва боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, он не расстроен тем, что сейчас выйдет в ринг с Даниэлем Дюбуа.

"Я не разочарован тем, что не дерусь с Фьюри. У меня будет отличный бой, Дюбуа - хороший боец. Я двигаюсь вперед шаг за шагом. Все в порядке".

Читай также: Невероятный панчер, не знающий, как боксировать больше пяти раундов: кто такой Дюбуа, который бросил вызов Усику

После этого британский журналист показал Усику фрагмент документального фильма о Фьюри, где показано, как Тайсон поддерживает Энтони Джошуа во время их реванша.

"У него пердеж мозга", - кратко заявил украинский боксер.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что боксеры провели битву взглядов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Клопп высказался о потенциальном уходе Салаха Клопп высказался о потенциальном уходе Салаха
Наставник Аль-Иттихада опроверг конфликт с Бензема Наставник Аль-Иттихада опроверг конфликт с Бензема
Украинка Валентина Арутюнова, тренирующаяся при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе Украинка Валентина Арутюнова, тренирующаяся при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе
Помочь журналистам

Видео

Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол12:22
Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Футбол12:07
Клопп высказался о потенциальном уходе Салаха
Футбол11:49
Наставник Аль-Иттихада опроверг конфликт с Бензема
Олимпийские виды11:39
Украинка Валентина Арутюнова, тренирующаяся при поддержке FAVBET Foundation, стала чемпионкой мира по борьбе
Футбол11:17
Не самая большая звезда в семье: новичок Баварии привез в Мюнхен девушку-певицу
Лига Европы10:40
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
Футбол10:28
Жирона Цыганкова и Довбика может подписать защитника Барселоны
Футбол09:56
Защитник МЮ близок к полноценному возвращению в клуб
Европа09:25
Конкурент Зинченко близок к переходу в клуб, который приобрел россиянина
Бокс08:56
"У него пердеж мозга": Усик изящно потроллил Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK