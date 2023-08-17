"Разорви его": Стало известно, кого поддерживал Фьюри в реванше Усик - Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в реванше между обладателем титулов WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа болел за своего соотечественника.

Об этом стало известно после того, как вышел четвертый эпизод документального сериала At Home with the Furys ("Дома с Фьюри") от Netflix.

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В нем британский чемпион внимательно следил за вторым поединком Усик - Джошуа и активно поддерживал Эй Джей, давая эмоциональные установки возле телевизора, пишет Mirror.

"Давай, Эй Джей. Отличный джеб, сынок! Левый хук по корпусу, давай! Бах, бах, бах! Дай волю кулакам, разорви его. Давай, хватит тупить. Да выбрасывай же удары, ради всего святого. Это шокирующая хр*нь", - восклицал Фьюри.

После поединка "Цыганский король" остался недоволен победой украинца, поскольку в перспективе хотел бы подраться с Джошуа, а не с Усиком.

"Я скажу, что я сделаю. Я пойду туда и побью их обоих в одну ночь. Два д*рьма - вот их уровень. Я использую Усика как тряпку, вытру настил ринга. Думаю, что это был д*рьмовый бой. Это даже не дотягивает до уровня боя за звание чемпиона Британии, не говоря уже о поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Д*рьмо", - заявил Фьюри.

Ранее отец Фьюри подтвердил, что Тайсон проведет бой с Усиком.

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