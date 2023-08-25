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Шелестюк сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Украинец уверен, что его соотечественник сохранит пояса.
Сегодня, 14:45
Тарас Шелестюк / instagram.com/tarasshelestyuk
Тарас Шелестюк / instagram.com/tarasshelestyuk

Тарас Шелестюк, украинский боксер первого среднего веса, поделился мнением о поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Спортсмен написал пост в Instagram, в котором предположил, что Усик победит Дюбуа нокаутом.

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"Мой прогноз, что это будет легкий бой для Сани Усика, и он сделает шоу и завершит поединок нокаутом после 6-го раунда, не раньше. Потому что нужно дать зрителям шоу и Усик это сможет сделать», - написал Шелестюк.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком.

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