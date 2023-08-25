Беринчик оказался легче Йигита накануне боя

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 KO) проведет свою защиту пояса в поединке с представителем Швеции Энтони Йигитом (26-3-1, 10 KO).

В преддверии боя боксеры посетили церемонию взвешивания.

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Украинский спортсмен оказался немного легче своего соперника.

Результаты взвешивания Беринчик - Йигит:

Беринчик - 60,7 кг

Йигит - 61,2 кг

Напомним, что боксеры проведут поединок в андеркарде боя Усик - Дюбуа, который состоится 26 августа. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя украинца и британца.