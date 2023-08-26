Хелениус провалил допинг-тест перед боем с Джошуа

Финский боксер подставил бывшего чемпиона мира и себя.

Финский супертяжеловес Роберт Хелениус провалил допинг-тест, который сдал за день до боя с экс-чемпионом его весовой категории британцем Энтони Джошуа.

Хелениус заменил Диллиана Уайта, который был пойман на употреблении запрещенных препаратов. Тест финского боксера был сделан 11-го августа, а результат пробы стал известен только вчера.

"Сегодня Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) проинформировала Matchroom и Британский совет по контролю бокса, что Роберт Хелениус предоставил неблагоприятный результат анализа в рамках случайного антидопингового протокола.

Хелениус добровольно прошел тестирование в пятницу, 11-го августа, перед проигрышем Энтони Джошуа. Результат тестирования стал известен только сегодня.

Matchroom ожидает решения соответствующих регулирующих органов относительно следующих шагов. Мы продолжаем поддерживать добровольное антидопинговое тестирование. Мы стремимся продвигать чистый и справедливый спорт для всех спортсменов", - говорится в заявлении Matchroom Boxing.

Напомним, Джошуа и Хелениус провели бой 12-го августа на O2 Arena в Лондоне, Великобритания. Энтони нокаутировал Роберта в седьмом раунде.