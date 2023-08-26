iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хелениус провалил допинг-тест перед боем с Джошуа

Финский боксер подставил бывшего чемпиона мира и себя.
Сегодня, 08:04
Энтони Джошуа и Роберт Хелениус / Getty Images
Энтони Джошуа и Роберт Хелениус / Getty Images

Финский супертяжеловес Роберт Хелениус провалил допинг-тест, который сдал за день до боя с экс-чемпионом его весовой категории британцем Энтони Джошуа.

Хелениус заменил Диллиана Уайта, который был пойман на употреблении запрещенных препаратов. Тест финского боксера был сделан 11-го августа, а результат пробы стал известен только вчера.

"Сегодня Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) проинформировала Matchroom и Британский совет по контролю бокса, что Роберт Хелениус предоставил неблагоприятный результат анализа в рамках случайного антидопингового протокола.

Хелениус добровольно прошел тестирование в пятницу, 11-го августа, перед проигрышем Энтони Джошуа. Результат тестирования стал известен только сегодня.

Matchroom ожидает решения соответствующих регулирующих органов относительно следующих шагов. Мы продолжаем поддерживать добровольное антидопинговое тестирование. Мы стремимся продвигать чистый и справедливый спорт для всех спортсменов", - говорится в заявлении Matchroom Boxing.

Напомним, Джошуа и Хелениус провели бой 12-го августа на O2 Arena в Лондоне, Великобритания. Энтони нокаутировал Роберта в седьмом раунде.


Статьи по теме

Ястремская проиграла в финале квалификации US Open Ястремская проиграла в финале квалификации US Open
Футбол сегодня: матчи Арсенала и Манчестер Юнайтед, тур в УПЛ, игры Ромы, Милана и ПСЖ Футбол сегодня: матчи Арсенала и Манчестер Юнайтед, тур в УПЛ, игры Ромы, Милана и ПСЖ
Реванш за Олимпиаду: прогноз и анонс на бой Беринчик - Йигит Реванш за Олимпиаду: прогноз и анонс на бой Беринчик - Йигит
Сельта - Реал 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Испании Сельта - Реал 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Испании
Помочь журналистам

Видео

Челси - Лутон 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Челси - Лутон 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Теннис08:40
Ястремская проиграла в финале квалификации US Open
Европа08:30
Футбол сегодня: матчи Арсенала и Манчестер Юнайтед, тур в УПЛ, игры Ромы, Милана и ПСЖ
Бокс08:05
Реванш за Олимпиаду: прогноз и анонс на бой Беринчик - Йигит
Бокс08:04
Хелениус провалил допинг-тест перед боем с Джошуа
Европа07:42
Сельта - Реал 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Испании
Европа07:21
Челси - Лутон 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:51
Игрок английского клуба стал героем благодаря спасению тонущей собаки
Европа00:29
Реал добыл непростую победу над Сельтой
Киберспорт00:05
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Вчера, 23:52
Европа23:52
Справились без Мудрика: Челси добыл первую победу в новом сезоне АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK