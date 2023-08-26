Беллью удивил, изменив мнение по поводу победителя боя Усик - Фьюри

Знаменитый британский боксер Тони Беллью высказался о поединке Даниэля Дюбуа и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам специалиста, его соотечественник может рассчитывать лишь на удачный удар.

"У Дюбуа есть исключительно одна возможность, один шанс на победу, и это шанс панчера. Если говорить совсем уж откровенно, это единственный шанс, который я ему даю".

Читай также: Усик оказался значительно легче Дюбуа на взвешивании перед боем

Беллью добавил, что Усик является непобедимым боксером, которого не сможет одолеть обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

"У Усика есть полный набор. Я просто не думаю, что кто-то в мире побил бы его. Я всегда считал, что он проиграет Тайсону Фьюри из-за габаритов. Я искренне в это верил, но теперь я думаю, что он побьет и Фьюри", - сказал Беллью сайту talkSPORT.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!