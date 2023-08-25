Усик оказался значительно легче Дюбуа на взвешивании перед боем

Боксеры встретятся в рамках вечера бокса во Вроцлаве.

В рамках вечера бокса во Вроцлаве главным ивентом вечера станет бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Боксеры провели церемонию взвешивания перед поединком.

Украинский спортсмен оказался значительно легче Дюбуа.

Результаты взвешивания Усик - Дюбуа:

Александр Усик - 100,2 кг

Даниэль Дюбуа - 105,8 кг

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