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Усик оказался значительно легче Дюбуа на взвешивании перед боем

Боксеры встретятся в рамках вечера бокса во Вроцлаве.
Сегодня, 15:28
Александр Усик
Александр Усик

В рамках вечера бокса во Вроцлаве главным ивентом вечера станет бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Боксеры провели церемонию взвешивания перед поединком.

Украинский спортсмен оказался значительно легче Дюбуа.

Результаты взвешивания Усик - Дюбуа:

  • Александр Усик - 100,2 кг
  • Даниэль Дюбуа - 105,8 кг

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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