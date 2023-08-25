Усик оказался значительно легче Дюбуа на взвешивании перед боем
Боксеры встретятся в рамках вечера бокса во Вроцлаве.
В рамках вечера бокса во Вроцлаве главным ивентом вечера станет бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Боксеры провели церемонию взвешивания перед поединком.
Украинский спортсмен оказался значительно легче Дюбуа.
Результаты взвешивания Усик - Дюбуа:
- Александр Усик - 100,2 кг
- Даниэль Дюбуа - 105,8 кг
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