Усик: Я готов драться драться с Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался возможном бое за абсолюта против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

По словам украинца, он готов в ближайшее время выйти в ринг с британцем.

"Я готов завтра. Готов следующий поединок провести с Фьюри, но хочет ли он этого – без понятия. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих детей, семью, вернуться домой, соскучился по семье. Долго тренировался, немного устал.

Екатерина, я тебя люблю, маленькая моя. Лиза, Кирилл, Михаил – еду к вам".

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Усик лаконично ответил на возможный поединок с обязательным претендентом на IBF Хрговичем.

"Сейчас хочу отдохнуть от бокса и тренировок. Это работа моего промоутера и менеджера. Я хочу теперь поспать, поесть, попить газировку", - сказал Усик.

Напомним, на ISPORT доступно видео зрелищного нокаута.