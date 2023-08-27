iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Меня обманули": Дюбуа отреагировал на свой подлый удар в бою с Усиком

Британец оценил поражение от украинского чемпиона.
Сегодня, 01:53
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британец Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Дюбуа, он не бил ниже пояса, а нанес легитимный удар.

"Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы", - сказал Дюбуа.

Читай также: Усик: Всю мощь Дюбуа ощутили только мои яйца

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, в результате чего украинцу дали время отдохнуть. 

В девятом раунде Александр остановил Даниэля, победив техническим нокаутом.

Напомним, на ISPORT доступно видео зрелищного нокаута.


Статьи по теме

Усик - Дюбуа: статистика ударов Усик - Дюбуа: статистика ударов
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Дикие танцы: Усик красочно отметил победу над Дюбуа Дикие танцы: Усик красочно отметил победу над Дюбуа
Усик: Я готов драться драться с Фьюри Усик: Я готов драться драться с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс02:40
Усик - Дюбуа: статистика ударов
Бокс02:32
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Бокс02:21
Дикие танцы: Усик красочно отметил победу над Дюбуа
Бокс02:10
Усик: Я готов драться драться с Фьюри
Бокс01:53
"Меня обманули": Дюбуа отреагировал на свой подлый удар в бою с Усиком
Бокс01:53
Команда Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком
Бокс01:49
Усик посвятил победу над Дюбуа Украине и ЗСУ
Бокс01:39
Усик: Всю мощь Дюбуа ощутили только мои яйца
Бокс01:35
Усик - Дюбуа: видео зрелищного нокаута
Бокс01:19
Усик нокаутировал Дюбуа и защитил свои пояса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK