"Меня обманули": Дюбуа отреагировал на свой подлый удар в бою с Усиком

Британец Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Дюбуа, он не бил ниже пояса, а нанес легитимный удар.

"Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы", - сказал Дюбуа.

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В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, в результате чего украинцу дали время отдохнуть.

В девятом раунде Александр остановил Даниэля, победив техническим нокаутом.

Напомним, на ISPORT доступно видео зрелищного нокаута.