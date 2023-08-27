"Меня обманули": Дюбуа отреагировал на свой подлый удар в бою с Усиком
Британец оценил поражение от украинского чемпиона.
Британец Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.
По словам Дюбуа, он не бил ниже пояса, а нанес легитимный удар.
"Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы", - сказал Дюбуа.
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В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, в результате чего украинцу дали время отдохнуть.
В девятом раунде Александр остановил Даниэля, победив техническим нокаутом.
Напомним, на ISPORT доступно видео зрелищного нокаута.