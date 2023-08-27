Усик - Дюбуа: статистика ударов

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) победил Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Статистический портал Compbox подвел статистику ударов титульного боя.

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Украинский боксер всего нанес 359 ударов, из которых попал 88 раз (24,5%). На счету британца 290 ударов, но лишь 47 точных (16,2%).

Усик нанес точных 52 джеба, 36 силовых. У Дюбуа - 13 джеба и 35 панча.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.