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Президент WBC высказался о подлом ударе Дюбуа

Маурисио Сулейман уверен, что Даниэль нарушил правила.
Сегодня, 13:23
Маурисио Сулейман / Getty Images
Маурисио Сулейман / Getty Images

Президент всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман высказался о скандальном ударе Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя против Александра Усика.

Функционер считает, что судья принял правильное решение и удар действительно был нанесен ниже пояса.

"В Польше, Александр Усик, который является чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелой весовой категории, защищал свои титулы против британца Даниэля Дюбуа.

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар, который попал четко в пояс его боксерских шорт, что является очевидным ударом ниже пояса, после чего Усик упал на настил ринга.

К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в этом случае", - заявил Сулейман.

Отметим, что ранее пресс-релиз об этой ситуации выпустила WBA. Данная организация придерживается аналогичной позиции.

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