Хирн: Усик вышел на бой против Дюбуа с травмой

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не был полностью здоров перед боем против Даниэля Дюбуа.

По словам опытного функционера, украинский боксер испытывал дискомфорт во время поединка.

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"Со стартового гонга Усик не был похож на себя. Я думаю, что его ноги казались медленными, он выглядел уставшим. Мне показалось, что он постарел. Было ли это давление из-за того, что он дрался практически дома? Усик вообще нечасто выступал дома. Был ли он травмирован?

Я говорю с вами, словно сижу сейчас в пабе. Почему они использовали маленький ринг? Когда я вижу, как боец, которому нравится двигаться, использует маленький ринг, это говорит мне о том, что у него проблемы, что он не хочет много двигаться. Это очень необычно для Усика, поскольку он дрался с Даниэлем Дюбуа. Я думал, что он захочет ринг побольше. Была ли у него травма или операция? Я не знаю. Но он все равно выиграл каждый раунд", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа.

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