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"Гений, доставил бы проблем любому": Аллен назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Британец обозначил сильные стороны боксеров.
Сегодня, 13:10
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен высказался о потенциальном поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам спортсмена, сейчас трудно выделить фаворита, однако каждый боец имеет свои сильные стороны, благодаря которым может победить.

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"Нам нужно ценить Усика, пока он здесь, поскольку я не думаю, что он задержится надолго. Я считаю, что он приближается к стадии, когда его можно побить.

Все сложно. Тайсон Фьюри не становится моложе. Он снимается в документальных фильмах для Netflix, а дальше дерется с Нганну. Если он не уложит Нганну за пару раундов, то мы скажем, что он уже не тот. Ты настолько хорош, насколько хорошим был в своем последнем поединке.

Усика однозначно можно побить. Я полагаю, что мы вернемся к этому разговору после боя Фьюри с Нганну. Но Тайсон должен быть фаворитом. Он больше, сильнее, он хорошо бьет по корпусу. Но Усик - гений, и, в конце концов, он доставил бы много проблем любому бойцу в истории бокса", - приводит слова Аллена Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Фьюри заявил, что готов провести одновременно бой с Усиком и Джошуа.


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