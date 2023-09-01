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Бывший тренер Джошуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Роберт Гарсия выделил сильные стороны чемпионов.
Сегодня, 09:17
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, украинец имеет гораздо лучшее навыки, но британец задавит его габаритами.

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"Фьюри просто слишком большой для Усика. Я считаю, что он слишком большой, неудобный, тяжелый. Я думаю, что в плане навыков Усик намного лучше, но Тайсон просто слишком большой, сильный и тяжелый для него.

Он будет использовать свое тело и измотает Усика. Александр тоже немного устает. Так что Фьюри будет использовать свое тело и силу. Я думаю, что Фьюри побьет его", - рассказал Гарсия на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Джошуа удивил заявлением о подлом ударе Дюбуа в бою с Усиком.

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