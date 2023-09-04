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"Легкий бой": Санчес назвал фаворита поединка Фьюри - Усик

Абель Санчес уверен в превосходстве британца.
Сегодня, 07:43
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Известный американский тренер Абель Санчес поделился мнением о потенциальном поединке в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, "Цыганский король" с легкостью победит украинского чемпиона.

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"Это легкий бой для Тайсона Фьюри. Тайсон Фьюри - главный в супертяжелом весе. Тайсон слишком хорош. 

Я бы сказал, что Тайсон Фьюри - это Бивол в данной весовой категории. Вот насколько он хорош в этом весе", - сказал Санчес в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Ранее сообщалось, что Фьюри высмеял Усика после победу над Дюбуа, высоко одев шорты.

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