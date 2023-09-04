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Фроч: Усик разорвал Джойса в клочья

Именитый спортсмен отметил уровень мастерства британца.
Сегодня, 11:55
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о реванше между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Чжаном Чжилеем (25-1-1, 20 КО) с британским супертяжеловесом Джо Джойсом (15-1, 14 КО).

По словам известного эксперта, британец лишь дважды в карьере был избит.

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"Джойс уничтожает души на ринге, потому что его руки не перестают работать, он не сбавляет темп. Он просто прет вперед. Не похоже, что в нем есть что-то особенное. Даже непохоже, что Джойс тяжело бьет. Он не быстрый, не динамичный, у него нет движения головой, это просто стандартный набор, за которым иногда стоит наблюдать.

Кроме Чжана Чжилея, я видел только одного парня, остановившего Джойса, справившегося с ним во Всемирной серии бокса. Это был Александр Усик в формате 5 раундов по три минуты.

WSB была на грани между любительским и профессиональным боксом. Некоторые люди об этом не знают, но это был шаг между любителями и профи. Я смотрел их бой, и Усик действительно перебоксировал Джойса, разорвал его на куски в том бою", - приводит слова Фроча Boxing 247.

В 2013 году Усик победил Джойса единогласным решением судей.

Реванш Джойса и Чжилея пройдет 23 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Хргович объяснил, в случае чего Джойс может победить Чжилея.


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