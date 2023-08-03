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"Единственный вариант": Хргович объяснил, в случае чего Джойс может победить Чжилея

Бывший обидчик китайца высказался о его ближайшем бое.
Сегодня, 15:32
Чжилей и Джойс проведут реванш / Getty Images
Чжилей и Джойс проведут реванш / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Филип Хргович, ранее побеждавший временного чемпиона по версии WBO Чжана Чжилея, поделился ожиданиями от его реванша с Джо Джойсом.

По мнению хорватского боксера, британец сможет рассчитывать на успех в поединке только в том случае, если китаец подойдет к бою не в оптимальной форме.

"Этот реванш будет сложнее для Джойса, потому что если вы посмотрите первый бой, то не увидите, как он может победить Чжилея, ведь Джо - слишком медленный, он не двигает головой и пропускает много ударов. Дело в том, что Чжилей в стойке левши нейтрализовал его джеб. Лучшее оружие Джойса - это джеб. Против левши он не так опасен. Так что побить Чжилея - очень сложная задача для Джойса.

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Единственный вариант - это если Чжан не подойдет к бою в хорошей форме, если он расслабится. Чжилей устает после шести-семи раундов. Если он подойдет к поединку расслабленным и в плохой форме, то я думаю, что Джойс может его победить. Но Чжилей - быстрее, он более точный панчер. Это будет тяжелая задача для Джойса", - цитирует Хрговича Boxing Social.

Напомним, что реванш Чжилей - Джойс состоится 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.

Ранее Чжилей рассказал, с кем намерен подраться после реванша с Джойсом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс филип хргович Чжан Чжилей

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