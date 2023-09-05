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"Нас ограбили": промоутер Дюбуа резко отреагировал на слова Усика о возможном нокдауне

Фрэнк Уоррен оценил поведение украинского чемпиона.
Сегодня, 09:00
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, высказался о том, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик был готов подняться, если рефери бы зафиксировал в пятом раунде нокдаун.

По словам функционера, украинец взял время на отдых, ведь он не был так сильно потрясен.

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"Я понимаю Усика, который говорит, что вскочил бы на ноги. Если бы Александр действительно поднялся, то это значит, что он не был так сильно потрясен. Если это был удар ниже пояса, который нанес тебе урон, то зачем говорить, что ты вскочил бы на ноги?

Если ты вскакиваешь, то это говорит о том, что рефери допустил ужасную ошибку. Он ограбил Дюбуа в этом бою. Я считаю, что после паузы длиной 3 минуты и 45 секунд Даниэль потерял импульс", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Усик победил британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком.

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