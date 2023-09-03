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Экс-тренер Дюбуа высказался о подлом ударе своего бывшего подопечного в бою против Усика

Шейн Макгиган уверен, что украинец не симулировал.
Сегодня, 12:09
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Бывший тренер Даниэля Дюбуа Шейн Макгиган высказался о подлом ударе британца в бою с Александром Усиком.

По словам Макгигана, Усик - один из самых приятных людей в мире бокса и он точно не симулировал бы.

"Мне нравится Дон Чарльз. Но Усик не мошенник, он, наверное, один из самых благородных людей. Александр провел много времени в любителях, а они очень профессиональны.

Вы не узнаете, был ли этот удар слишком низким, пока не станете Усиком. Паховая чашка стоит снаружи, поэтому вероятно, что ее зацепили и потянули вверх. Все зависит от траектории удара, которым ее можно сместить. Даже если вы ударите по протектору чашки, это все равно больно", - сказал Макгиган.

Напомним, ранее нынешний тренер Дюбуа Дон Чарльз назвал Усика мошенником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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