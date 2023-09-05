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Промоутер Джошуа сообщил, с кем подерется Энтони, если бой с Уайлдером сорвется

Британец выйдет в ринг с посредственным соперником.
Сегодня, 13:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о будущем Энтони Джошуа.

По словам функционера, команда ведет переговоры с Деонтеем Уайлдером, однако, если бой сорвется или перенесется, то Энтони проведет еще один поединок в конце нынешнего года.

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"В конечном итоге вы увидите Джошуа в самых крупных боях. Но сейчас реальность такова, что если нам придется провести еще один поеиднок в нынешнем году, то наш соперник будет уровня Диллиана Уайта или Роберта Хелениуса.

Я не думаю, что это бесполезное решение, провести еще один поединок в 2023 году и что это повлияет на организацию боя с Деонтеем Уайлдером", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, Джошуа в последнем бою нокаутировал Хелениуса. После поединка стало известно, что финн провалил допинг-тест.

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