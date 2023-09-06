Чисора дал Дюбуа совет после поражения от Усика

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о будущем Даниэля Дюбуа после поражения от Александра Усика.

По словам опытного боксера, британцу необходимо, чтобы в его углу находился отец.

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"Мы другие. Я другой. Я просто хочу драться. Я буду с вами откровенным: Даниэль в своей жизни слушает только одного человека, и это его папа. Каждый раз, когда он находится в углу, Даниэль ищет своего отца. Так что Дюбуа должен уяснить, что его папе необходимо получить тренерскую лицензию, чтобы он мог находиться в его углу. Я наверняка знаю, что если отец будет в его углу, то Даниэль будет давать в боях нам больше, чем сейчас.

Я пытаюсь сказать, что Даниэль привык к тому, что отец находится в его углу. Каждый раз, когда Дон Чарльз говорил, Даниэль искал своего папу. Вы поняли?" - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Дюбуа проиграл Усику в девятом раунде техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Чисора назвал секрет победы над Усиком.

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