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"Рефери спас мою жизнь": Беллью сделал шокирующее признание о бое с Усиком

Британец выделил работу арбитров в ринге.
Сегодня, 08:32
Александр Усик победил Тони Беллью / Getty Images
Александр Усик победил Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился воспоминаниями о поединке с Александром Усиком.

По словам опытного боксера, рефери отлично отработал в ринге, ведь вовремя остановил бой, не дав украинцу добить его.

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"Меня остановили на ногах в бою с Адонисом Стивенсоном, я поднялся на счет "шесть" или "семь" в поединке с Александром Усиком. К счастью, мне очень повезло, что два рефери спасли мою жизнь: один - со Стивенсоном, а второй - с Усиком. 

Я поднялся после шести или семи секунд, и они могли позволить мне драться, если бы захотели, но я был не в состоянии продолжать бой. Я этого хотел, но, конечно же, мне не стоило драться дальше.

Я искренне благодарен этим рефери, потому что они спасли мне жизнь. Самый большой урон наносит удар, к которому ты не готов", - сказал Беллью в интервью YouTube-каналу Safe Betting Sites.

Напомним, в 2018 году Беллью проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Беллью выступил в защиту Усика, заявив, что Дюбуа ударил ниже пояса.


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