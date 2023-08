"Это не мнение, это факт": Беллью выступил в защиту Усика, заявив, что Дюбуа ударил ниже пояса

Одним из главных моментов чемпионского боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа было то, что британец ударил ниже пояса, из-за чего украинец получил время на восстановление.

В то время, как британские фанаты негодуют, считая, что удар был легальным, их соотечественник Тони Беллью поддержал решение судьи приостановить бой.

"Все, что ниже пупка, в боксе считается ударом ниже пояса. Это не мое мнение, это ФАКТ! Таковы правила! Ваши шорты не должны закрывать пупок, но если они это сделают, то туда можно бить! Эта фотография говорит вместо тысячи слов!", - написал в своих социальных сетях Беллью.

Anything below the naval is classed as low in boxing! That’s not my opinion that’s a FACT! That’s the rules! Your shorts shouldn’t cover your naval cos if they do the belt can be hit! This picture says a thousand words! Spew it once and you’ll spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE