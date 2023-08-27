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"Это не мнение, это факт": Беллью выступил в защиту Усика, заявив, что Дюбуа ударил ниже пояса

По мнению бывшего чемпиона мира, его соотечественник пробил в запретную зону.
Сегодня, 18:04
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Одним из главных моментов чемпионского боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа было то, что британец ударил ниже пояса, из-за чего украинец получил время на восстановление.

В то время, как британские фанаты негодуют, считая, что удар был легальным, их соотечественник Тони Беллью поддержал решение судьи приостановить бой.

"Все, что ниже пупка, в боксе считается ударом ниже пояса. Это не мое мнение, это ФАКТ! Таковы правила! Ваши шорты не должны закрывать пупок, но если они это сделают, то туда можно бить! Эта фотография говорит вместо тысячи слов!", - написал в своих социальных сетях Беллью.

Ранее Дерек Чисора не стеснялся в выражениях, комментируя то, как Даниэль Дюбуа провел бой с Александром Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Александр Усик Даниэль Дюбуа

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