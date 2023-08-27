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"Кучка сс*кунов": Чисора разнес Дюбуа за бой с Усиком

Британский боксер раскритиковал соотечественника после поражения.
Сегодня, 16:38
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Дерек Чисора жестко высказался по поводу поражения Даниэля Дюбуа в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По мнению британского боксера, его соотечественник ничего не сделал для победы.

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"По правде, тот удар в корпус - единственный хороший удар, который нанес Дюбуа. Все остальное было ужасно. Я не знаю, почему он не использовал свое тело. Дюбуа не боролся с этим парнем, не хватал его, не прессовал его, б***ь. Он не делал этого. Дюбуа пытался сделать бой приятным. Это не время быть милым, черт побери.

Они не используют свои габариты. А знаете почему? Потому что они кучка сс*кунов", - сказал Чисора в комментарии Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа будет требовать отмены результата боя или реванша с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора Даниэль Дюбуа

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