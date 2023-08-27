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Промоутер Дюбуа требует реванша с Усиком и сообщил, где может состояться второй бой

Команда британца настаивает на своей правоте.
Сегодня, 10:38
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, высказался по поводу проигрыша своего подопечного в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Представитель британского боксера уверен, что со стороны его клиента не было удара ниже пояса, из-за чего они намерены требовать отмены результата поединка или реванша.

"Не нужно никаких слезливых вещей. Все что мы хотели, это справедливости, но мы этого не получили. Я сказал, что будет дальше. Я уверен, что дело будет рассмотрено. Поединок либо объявят несостоявшимся, либо назначат незамедлительный реванш", - заявил Уоррен.

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При этом он считает, что реванш, как и первый бой, может уйти на промоутерские торги, и он намерен их выиграть, чтобы повторный поединок прошел в Великобритании.

"Все будет зависеть от того, кто выиграет промоутерские торги. Если мы сделаем выигрышную ставку, то он обязательно пройдет в Лондоне. Я собираюсь провести этот бой на нашей территории", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее Усик отреагировал на предложение стороны Дюбуа о проведении реванша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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