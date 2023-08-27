"Дерек, у меня есть бананы": Чисора пришел поздравить Усика с победой и получил угощение
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик после своей победы над Даниэлем Дюбуа встретился со своим бывшим соперником Дереком Чисорой.
После поединка британский боксер пришел в раздевалку украинца, чтобы поздравить его с успешным выступлением, а тот в свою очередь угостил его бананами, предложив вместе перекусить.
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Усик: "Дерек, извини, у меня нет бургера".
Чисора: "В следующий раз я организую бургеры".
Усик: " Дерек, у меня есть бананы".
Чисора: "Банан? Я возьму банан".
Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика поздравил его с победой над Дюбуа.
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