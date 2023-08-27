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"Мужик, это жесткий спорт": Стало известно, что Усик сказал Дюбуа сразу после боя

Украинский чемпион выдал эмоциональную речь в адрес оппонента.
Сегодня, 14:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик накануне одолел техническим нокаутом в девятом раунде Даниэля Дюбуа.

Несмотря на грязный прием со стороны соперника, который в ходе поединка пробил ниже пояса, украинский боксер сразу после своей победы эмоционально призвал британца принять поражение и не сдаваться.

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"Это не плохо. Это бокс, а не балет или танцы. Даниэль, ты молод, ты можешь. Ты можешь мечтать. Чувак, расслабься. Мужик, это бокс, это жесткий спорт, брат", - заявил Усик.

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа будет требовать отмены результата боя или реванша с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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