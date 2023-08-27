"Мужик, это жесткий спорт": Стало известно, что Усик сказал Дюбуа сразу после боя

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик накануне одолел техническим нокаутом в девятом раунде Даниэля Дюбуа.

Несмотря на грязный прием со стороны соперника, который в ходе поединка пробил ниже пояса, украинский боксер сразу после своей победы эмоционально призвал британца принять поражение и не сдаваться.

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"Это не плохо. Это бокс, а не балет или танцы. Даниэль, ты молод, ты можешь. Ты можешь мечтать. Чувак, расслабься. Мужик, это бокс, это жесткий спорт, брат", - заявил Усик.

"You can dream."



Usyk delivers words of encouragement post-fight 🤝 pic.twitter.com/UN6PeZBdGS — Top Rank Boxing (@trboxing) August 26, 2023

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа будет требовать отмены результата боя или реванша с Усиком.

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