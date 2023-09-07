"Очень врезал": тренер Беринчика оценил спорный удар Дюбуа в бою с Усиком

Специалист обозначил, что за собой понес скандальный маневр британца.

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика, высказался насчет удара, который Даниэль Дюбуа нанес Александру Усику в пятом раунде.

По словам специалиста, британец нанес нелегитимный удар, в результате которого у украинца сбилось дыхание.

Читай также: Хргович оценил спорный удар Дюбуа в бою с Усиком

"Не культурно, это джентльменский вид спорта. Очень врезал. Что ощутил? Чувствовал, что казак сейчас встанет и кому-то не поздоровится. Так оно и вышло. Может, он и не намеренно туда ударил, но удар ниже пояса, факт является фактом.

Рефери перед поединком, тот, который судил этот поединок - заходит и показывает, что сюда бить нельзя. Дюбуа ударил не то, что в резинку, а ниже резинки. Я думаю, что хотели сбить дыхание, остановить скорость ног Александра. Но дал слишком низковато", - рассказал Голуб в интервью телеканалу Дім.

Напомним, Усик выиграл у Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!