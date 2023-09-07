"Никогда не станет чемпионом мира, если...": Беллью предсказал будущее Дюбуа после поражения от Усика

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о перспективах супертяжеловеса Даниэля Дюбуа после поражения от Александра Усика.

По словам опытного боксера, британец должен иметь характер, чтобы стать чемпионом мира.

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"Меня останавливали, меня отправляли в нокдаун. Я никогда на засыпал, но не раз оказывался в нокдауне. Это вопрос воли - подняться и продолжить бой. У некоторых людей ее просто нет.

Я не критикую Даниэля Дюбуа, потому что он хороший молодой супертяжеловес, и у него все еще есть время. Но я не буду врать: он никогда не станет чемпионом мира, если не сможет сказать себе: "Знаете что? Мне плевать, что со мной случится", - сказал Беллью в интервью YouTube-каналу Safe Betting Sites.

Напомним, Дюбуа досрочно проиграл Александру Усику в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Рой Джонс ооценил победу украинца над британцем.

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