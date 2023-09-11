"Воспользовался ситуацией": Джойс оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс высказался об ударе британца в поединке между Александром Усиком и Даниэля Дюбуа.

По словам британца, его соотечественник нанес спорный удар, однако украинец точно приукрасил, изображая боль.

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"Вероятно, Дюбуа попал по нему хорошим ударом. Был ли этот удар высоким или низким? Я не знаю. Я думаю, что он пришелся в линию пояса, но Усик подыграл, и рефери...

Бой проходил в Польше. Я не знаю. Я думаю, что Усик слегка воспользовался ситуацией. Помимо этого удара, остальная часть боя была доминирующим выступлением Усика", - приводит слова Джойса Boxing Social.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр вернулся в Украину после боя с Дюбуа.

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