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"Должен был уйти на щите": Фрэмптон раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком

Экс-обладатель пояса высказался о победе украинского чемпиона.
Сегодня, 22:30
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон прокомментировал поражение Даниэля Дюбуа в бою с Александром Усиком.

По словам эксперта, британский боксер сдался, не сумев выжать максимум в ситуации со спорным ударом.

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"Усик выиграл бой. Мне кажется, что споры по поводу того, был ли удар Дюбуа ниже пояса или нет, немного затмили концовку поединка. А по сути Даниэль в конце снова стоял на колене. Не скажу, что он мягкий, но его стойкость должна быть лучше, чем сейчас.

Я не знаю, какие разговоры шли за кулисами. Может, для Дюбуа это нормально, но ему следует поговорить со спортивным психологом, потому что у него что-то не так в ментальном плане. Даже когда Усик упал, будь тот удар легальным или нет, ему дали большую паузу, однако он все еще был потрясен, когда поднялся. Думаю, ему дали 3 минуты и 45 секунд на восстановление, но он по-прежнему не был в порядке. Однако Даниэль не сделал достаточно. Это разочаровало. Я бы хотел увидеть, как он уходит на щите", - сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр вернулся в Украину после боя с Дюбуа.

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