Хргович рассказал, почему верит в свою победу над Усиком

Непобежденный хорватский супертяжеловес Филип Хргович высказался о поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF в его дивизионе Александром Усиком.

По словам хорвата, он уже больше года проводит спарринги с левшами, что значительно поможет ему в бою с украинцем.

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"Последние два боя я дрался с левшами. У себя в голове я полностью переключился на правостороннюю стойку. Полтора года я спарринговал с левшами. Думаю, что это очень хорошая подготовка к Усику. Я знаю, что бой против него будет тяжелым. Он отличный боец. Я думаю, что сейчас он лучший в мире. Усик занял место в истории, он уже многого добился. Я считаю, что он будущий член Зала славы.

Это будет тяжелый поединок, но я достаточно большой, быстрый и сильный. Я могу выбрасывать много ударов. Я чувствую, что с ним буду мотивирован на сто процентов. Я смогу выступить лучше, чем в боях с Маккином и Чжилеем. С ними я выступил не очень здорово, но я знаю, что по крайней мере могу дать ему тяжелый бой. Однако я также уверен, что могу побить его", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Хргович объяснил, почему он станет следующим соперником Усика.

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