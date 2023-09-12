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Футболка с заправки и китайский Rolex: Усик с дочерью рассказали, сколько стоит их одежда и аксессуары

Александр и Елизавета Усики поучаствовали в интересном опросе.
Сегодня, 15:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вместе с дочерью Елизаветой рассказали о стоимости своей одежды и аксессуаров.

Именитый боксер с дочерью стали участниками опроса "Сколько стоит Look?" от блогера Николаса Кармы.

"Шорты давно купил, кроссовки подарили", - начал спортсмен.

"Самое дорогое здесь кроссовки - 129 евро. Штаны за 15 евро покупали. А футболка с заправки. Браслет покупали в Ватикане, где-то 20 евро. Дорого", - рассказала Елизавета.

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Также Усик раскрыл забавную историю с покупкой часов.

"Сумка? Думаю, около двух тысяч долларов стоит. А часы - китайский Rolex. Для левши специально. Был в Турции на подготовке, вышел на берег, гляжу там пацаны Rolex продают. Я так подумал, если я даже куплю такой Rolex, фиг кто подумает, что он "паленый". И я за 100 баксов купил тот Rolex", - сказал боксер.

Кроме того, дочь Усика рассказала, что страшно смотреть бои отца и он не разрешает ей их посещать.

"Вот последний поединок мы увидели, когда там удар ниже пояса. Она дома очень переживала, там бы она вообще. Так что пусть смотрят по телевизору", - объяснил Усик.

Ранее промоутер Александра Усика назвал причину, почему Тайсон Фьюри избегает украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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